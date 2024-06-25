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Вторник, 25 июня 2024, 12:29 мск

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Трое жителей центральной России пострадали от атак украинских дронов

Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Два жителя Курской области и мужчина из Белгородской пострадали в результате атак киевского режима. Всем оказана медицинская помощь.

FPV-дрон ВСУ напал на автомобиль аграрного предприятия в Шебекинском округе в Белгородской области. Водителя ранило осколками в результате взрыва.

«Движущийся по дороге КамАЗ атакован ВСУ с помощью FPV-дрона на автодороге Архангельское-Муром. Пострадал водитель, мужчину с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги бригада скорой доставляет в больницу Белгорода», – рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее утром ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области. В результате местная жительница ранена, а у мужчины попал в больницу с сердечным приступом.

«Ранение получила местная жительница. Еще один житель госпитализирован с сердечным приступом. После обстрела возникли пожары в трех домовладениях», – говорится в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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