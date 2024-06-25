В Дагестане умер раненый террористами сержант полиции

Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских увеличилось до 16 человек. Раненый террористами сержант полиции умер в больнице в ночь на 25 июня.

«Этой ночью погиб ещё один молодой сержант полиции. Парню было всего 24 года. Сегодня мы вспоминаем настоящего героя Наримана Имрановича Насруллаева уроженца села Аглоби. Он был тем, кто не побоялся стать щитом для своих близких и страны, борясь с угрозой терроризма», – написал глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов в своем телеграм-канале.

23 июня в результате терактов в Дербенте и Махачкале погибли четыре гражданских лица, включая священника, и 15 сотрудников полиции. Силовики ликвидировали пятерых бандитов, продолжается расследование уголовного дела, которое передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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