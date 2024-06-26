Семилетний мальчик утонул в Ладоге во время похода

Семилетний мальчик погиб во время турпохода на Ладожское озеро. Ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых, сообщила пресс-служба МЧС России.

Группа туристов из взрослых и детей пошла в поход на Ладожское озеро. Когда туристы отдыхали на острове Путсаари, дети разбрелить осмотреть окрестности. И семилетний мальчик пропал из вида. Его нашли в воде несколько минут спустя.

«Во время прогулки семилетний мальчик отстал и пропал из виду. Спустя пару минут его увидели в воде, к сожалению, он погиб», – говорится в сообщении МЧС.

В Челябинске восьмилетний мальчик решил искупаться в реке Миасс и утонул. Его начали искать, когда прохожие нашли на берегу детские вещи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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