ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС

Пост радиационного контроля Запорожской АЭС полностью уничтожен в результате артобстрела с украинской стороны. Специалисты станции приняли меры, чтобы компенсировать потерю одной из точек наблюдения за показателями, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Под удар ВСУ попал пост радиационного контроля в Великой Знаменке. Помещение полностью выгорело, оборудование внутри уничтожено.

«Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции. Радиационной контроль ведется в непрерывном режиме и не превышает естественных фоновых значений», – говорится в сообщении.

Посты контроля используют для непрерывного мониторинга радиационной остановки в санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения.

В середине июня дроны-камикадзе ВСУ уничтожили электроподстанцию «Луч», которая являлась ключевым объектом энергетической инфраструктуры. Энергодар пришлось «запитать» от ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что действия киевского режима оказали «прямое влияние на ядерную безопасность».

Великая Знаменка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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