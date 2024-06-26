В Приморье число отрезанных водой поселений удвоилось за сутки

Уже 13 поселений в Приморье остались без автомобильного сообщения из-за наводнения. Ранее сообщалось о шести отрезанных от остального края населенных пунктов. Число подтопленных частных домов увеличилось с 20 до 77, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 22 населенных пунктах затоплены 77 частных домов, четыре подвала многоквартирных домов, 701 приусадебный участок. В девяти муниципалитетах перелиты водой 29 участках автодорог. Остаются отрезанными 13 населенных пунктов», – перечислили в ведомстве.

В Красноармейском округе организована лодочная переправа, которой уже воспользовались 800 человек. В пострадавшие от наводнения села доставили более двух тонн продуктов.

«Все жители пострадавшей от паводков территории обеспечены товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами. Развернуты пункты временного размещения», – рассказали в министерстве ГОЧС Приморья.

Из-за ливней уровень рек в северных районах региона поднялся на 50-100 см за сутки. Власти ввели режим ЧС муниципального характера в Дальнереченском районе Приморья.

Дальнереченск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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