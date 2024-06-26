Заочно арестована бывшая ведущая программы «Вести»

Объявленная в розыск и включенная в список террористов бывшая ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева* в среду, 26 июня, была заочно арестована Замоскворецким судом Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Москвы, говорится: «Курбангалеевой Фариде Рашидовне* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ. Курбангалеевой* заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (пункт «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ). Она объявлена в международный розыск».

*Физическое лицо внесено в перечень экстремистов и террористов и объявлено в розыск

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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