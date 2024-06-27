Двое детей и двое взрослых погибли в пожаре под Новосибирском

Четыре человека погибли, два пострадали в результате пожара в частном доме в Новосибирской области. Среди жертв огня дети 2 и 15 лет.

По данным МЧС, ЧП случилось в селе Убинское. Мужчина с двумя детьми успел выскочить на улицу, когда крыша веранды обрушилась. В доме находились еще две женщины и два ребенка, они не смогли спастись.

14-летняя девочка и семимесячный младенец с отравлением дымом и ожогами доставлены в больницу, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью людей. Прокуратура организовала собственную проверку причин инцидента.

В подмосковном Волоколамске младенец и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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