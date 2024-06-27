Режим ЧС введен в пяти районах Приморья из-за паводков

Местные власти ввели режим ЧС муниципального характера в Яковлевском и Октябрьском округах Приморья, а всего в пяти районах. Вода продолжает сходить с сопок и затапливает все новые участки.

«Режим ЧС муниципального характера введен в Яковлевском округе для смягчения ситуации, связанной с подтоплением дороги сел Краснояровка и Орлиное, и значительных переливов. Постановление подписано главой территории 27 июня», – сообщили в министерстве ГОЧС края.

В связи с паводком режим ЧС действует также в Красноармейском и Пожарском округах, Дальнереченском районе. Губернатор Приморского края Олега Кожемяко заверил, что группировку спасателей в пострадавших районах нарастят, доставят дополнительную технику для откачки воды.

«Вода пришла в десятки домов, идет эвакуация жителей. В Дальнереченском районе сохраняется сход воды с сопок. За ночь воды прибавилось. Перебрасываем сюда дополнительную технику и мотопомпы для проведения аварийно-спасательных работ», – говорится в телеграм-канале главы региона.

По его словам, вода начнет сходить в течение двух дней. После этого специальные комиссии смогут оценить ущерб от наводнения.

Специалисты из муниципалитетов и краевого центра наметили план по строительству дамб и водопропускных труб для защиты Дальнереченска от ударов стихии. Планируется, что все сооружения построят в течение 2-3 лет.

Сильные ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках на севере Приморья. Десятки домов оказались подтоплены, как и около тысячи приусадебных участков.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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