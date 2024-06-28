ПВО нейтрализовала 25 украинских БПЛА над пятью регионами России

Киевский режим атаковал с помощью беспилотников Брянскую, Смоленскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области. Система ПВО сбила большую част дронов, несколько перехватила, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 БПЛА над территорией Брянской области, девять сбили над Смоленской областью, два – над Курской, один – над Воронежской. Еще один беспилотник перехвачен над Ростовской областью.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что дроны сбиты над Починковским районом. «В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Все оперативные службы работают на месте событий», – написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заверил, что мирные граждане не пострадали, и разрушений не было.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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