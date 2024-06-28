Спасатели ищут девятилетнего мальчика в Томской области

Спасатели МЧС ищут девятилетнего ребенка на реке Шегарка в Томской области. Ребенок пропал во время купания с друзьями, сообщил региональный главк министерства.

Днем 27 июня несколько ребят купались на диком пляже около Федораевки. Мальчик не справился с течением, и его стало уносить от берега. Сестра мальчика увидела это и позвала на помощь взрослых.

«Оперативная группа сразу приступила к поискам, но к сожалению, пока они результатов не дали. Специалисты обследуют берег и акваторию реки Шегарка», – говорится в сообщении.

Семилетний мальчик погиб во время турпохода на Ладожское озеро. Ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых.

Томск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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