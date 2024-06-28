В России отмечается резкий рост гибели детей на воде

В России отмечается рост гибели детей на водоемах. Только за две последние недели июня на воде погибли почти 90 несовершеннолетних. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В регионах России отмечается резкий рост детской гибели на воде: с 1 января этого года до 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 по 26 июня – 86 детей. То есть резкий рост гибели за две теплые недели к аналогичному периоду прошлого года – тогда погибли 58 детей», – рассказал РИА «Новости» представитель министерства Роман Охотенко.

По его словам, чаще всего дети тонут, когда остаются без присмотра взрослых, убегая из дома купаться в необорудованных местах.

«Нам надо переломить этот тренд, но только своими силами мы не справимся, важно, чтобы уровень ответственности понимал каждый родитель, а уровень угрозы – каждый взрослый, потому что тонут не только дети, за те же две недели июня утонул 341 взрослый – цифры страшные, а купальный сезон еще даже не преодолел экватор», – подчеркнул Охотенко.

В общей сложности с начала года на водоемах страны погибли 1254 человека, в том числе 166 детей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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