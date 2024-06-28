Три поселения в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Киевский режим атаковал сразу три населенных пункта в Белгородской области за короткий период. Еще два беспилотника сбиты системой ПВО.

Окраина Шебекино попала под обстрел с украинской стороны. Прилет пришелся по территории промышленного предприятия и повредил административное здание, спецтехнику.

Грайворонский округ и Белгородский район стали мишенями для атак БПЛА. В поселке Чапаевский повреждена постройка во дворе частного домовладения. В селе Бессоновка несколько дронов ударили аграрному предприятию, в результате чего выбиты окна на верхних этажах, поврежден инфраструктурный объект связи.

По данным Минобороны РФ, около 12:30 мск ВСУ отправили дроны самолетного типа для атаки Белгородской области. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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