ПВО сбила шесть украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Силы противоздушной обороны России в ночь на субботу, 29 июня, отразили атаку ВСУ с применением беспилотников на четыре региона. По два БПЛА было перехвачено и уничтожено над Крымом и Тверской области, по одному дрону сбито над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над Суражским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем тг-канале.

В Тверской области средства противоздушной обороны, по данным региональных властей, сработали в 4:35 в Торопецком округе. Пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор области Игорь Руденя. Позднее областное правительство в своем тг-канале сообщило, что средства ПВО отразили еще одну воздушную атаку ВСУ – вражеский дрон был сбит в 6:15 в Бологовском округе. По информации главы региона, обошлось без пострадавших и разрушений. «Возгораний не зафиксировано. На месте работают специалисты экстренных служб. Ситуация на контроле», – отметил Руденя.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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