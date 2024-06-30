ПВО за ночь сбила 36 украинских дронов над шестью регионами

Российские военные в ночь на воскресенье, 30 июня, пресекли попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Средствами противоздушной обороны уничтожено 36 БПЛА над шестью регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что 15 дронов сбито над Курской областью, девять – над Липецкой, по четыре – над Воронежской и Брянской и по два – над Орловской и Белгородской областями.

Как отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, все девять беспилотников были уничтожены над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Обошлось без пострадавших. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, никто не пострадал. Глава области пообещал помочь с ремонтом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что четыре вражеских БПЛА были сбиты над Трубчевским районом. При отражении атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Воронежской области, по данным губернатора региона Александра Гусева, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы ищут обломки беспилотников.

В Белгородской области ночью два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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