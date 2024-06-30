Два белгородца тяжело ранены из-за атаки FPV-дронов

ВСУ ударили FPV-дронами по селу Богун-Городок Борисовского района Белгородской области – пострадали два человека, у обоих тяжелые ранения. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладкова.

«В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал лава региона в своем тг-канале. Медики оценивают состояние раненых как тяжелое, им оказывается вся необходимая помощь.

Также повреждены четыре частных дома, один из них разрушен, добавил Гладков.

Ранее сегодня губернатор сообщил о пострадавшей жительнице города Грайворон из-за атаки беспилотника ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. При взрыве пострадала женщина. Пострадавшую доставили в одну из больниц Белгорода с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube