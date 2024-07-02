Телефонные мошенники запустили новую схему обмана россиян

Мошенники используют новую схему для получения доступа к личным данным россиян. Теперь они звонят якобы от имени сотовых операторов и просят повторить данные из-за сбоя в системе, предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, звонящий расскажет, что из-за сбоя в системе абонентам подключил новые дорогие тарифы. Злоумышленник предложит якобы вернуть старый тариф, для чего гражданину нужно предоставить доступ к личному кабинету.

Бийчук посоветовал россиянам прервать подобный разговор и позвонить в компанию по номеру с официального сайта. Ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые могут прислать злоумышленники, и не называть логин и пароль в телефонном разговоре.

Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, все изменения тарифов приходят через смс, push-уведомления в приложении оператора, напомнил эксперт в беседе с РИА Новости.

Мошенники все чаще увеличивают количество легенд для обмана граждан и получения их личных данных. В конце мая многих граждан обманули под предлогом записи на флюорографию или перехода на льготные условия оплаты электроэнергии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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