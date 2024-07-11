Попова: 417 человек заразились ботулизмом в 11 регионах РФ в июне

В России ботулизмом после употребления салата с фасолью в июне заразились 417 человек, двое из них скончались. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, заболевшие были выявлены в 11 российских регионах. Попова констатировала, что такой высокий уровень заболеваемости ботулизмом не регистрировался с середины 90-х годов, передает «Интерфакс».

По словам руководителя Роспотребнадзора, фасоль, которая стала причиной вспышки заболевания, закупалась за рубежом.

«Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая ее, пакуя в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя каким-то непонятным образом, <…> получив документы на эту продукцию и внеся ее в реестр, который ведет Росаккредитация, таким образом сделав ее легальной видимостью», – цитирует Попову ТАСС. По ее словам, сейчас Следственный комитет разбирается во всем этом. Ведомство возбудило несколько уголовных дел.

Глава ведомства добавила, что салат с фасолью был доставлен по 2 882 адресам.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты службы изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов. СКР возбудил несколько уголовных дел.

Напомним, массовые случаи заражения ботулизма в июне были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане и ряде других регионах. Более 300 человек были госпитализированы. Первый случай смерти пациента с ботулизмом был зафиксирован в Костромской области, там умер 21-летний студент, которым заразился в поездке в Нижний Новгород. В начале июля был зарегистрирован второй случай смерти от ботулизма – в реанимации больницы Дзержинска Нижегородской области скончался 24-летний мужчина. По данным на 8 июля, в медучреждениях России остается 41 пациент, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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