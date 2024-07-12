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Пятница, 12 июля 2024, 16:12 мск

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В Нижнем Новгороде сотрудница полиции попалась на организации незаконной миграции

Замначальника миграционного отдела одного из отделений полиции Нижнего Новгорода и директор предприятия по производству консервированных продуктов стали фигурантами дела об организации незаконной миграции. Об этом сообщило региональное управление ФСБ РФ. Главу компании подозревают в трудоустройстве незаконных мигрантов, а сотрудницу полиции – в покрывательстве нелегалов.

По информации спецслужбы, директор компании «Эхо» (торговая марка «Белоручка» – производитель салатов, солении и готовой еды) привлекла в качестве работников иностранцев, у которых не были оформлены документы для работы в России, или имелись фальшивые документы о месте их трудоустройства.

Заместитель начальника миграционного отдела полиции №2 УМВД России по Нижнему Новгороду «оказывала содействие в сокрытии от правоохранительных органов фактов незаконного пребывания иностранцев», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости». Кроме того, она предупреждала о планируемых правоохранителями проверках возможных нарушений миграционного законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сотрудники УФСБ выясняют, были ли у фигурантов соучастники.

По информации областного управления МВД, попавшая под расследование сотрудница отдела по вопросам миграции уволена из правоохранительных органов по отрицательным основаниям и «понесет наказание в установленном законом порядке».

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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