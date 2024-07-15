В Краснодаре мигрант приставал к девочкам, СКР начал проверку

В Краснодаре мигрант приставал к двум девочкам, Следственный комитет начал проверку по данному факту, сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в Прикубанском районе города. На видео очевидца, появившемся в интернете, приезжий из Средней Азии подходит к прогуливающимся девочкам, одну из них он пытался схватить за руку. Действия иностранца пресек один из местных жителей. В свое оправдания мигрант сказал, что девочка – его жена.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних организована процессуальная проверка. В ходе проверки установлена личность фигуранта и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в краевом следственном управлении.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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