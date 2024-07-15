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Понедельник, 15 июля 2024, 12:33 мск

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Полицейские обнаружили наркоферму на даче жителя Самарской области

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские обнаружили ферму по выращиванию конопли, а также контейнеры с наркотическим веществом на приусадебном участке в Самарской области. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

В правоохранительные органы поступила информация о том, что местный житель 1966 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники уголовного розыска с разрешения владельца и в присутствии понятых обследовали приусадебный участок, расположенный в селе Березовый Солонец.

«Там стражи правопорядка обнаружили 262 куста похожих на коноплю растений, которые были высажены во дворе, а также выращивались в помещениях в пластиковых емкостях. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили в частном доме мужчины банки и контейнеры с высушенным веществом растительного происхождения общей массой свыше 400 граммов», – говорится в сообщении.

В ходе экспертизы выяснилось, что кусты и сухая растительная смесь являются каннабисом. Мужчина заявил, что выращивал наркотики для личного употребления, а семена заказывал через онлайн-магазин в мессенджере.

Полицейские возбудили два уголовных дела: по ч. 2 ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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