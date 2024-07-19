Умер раненый ВСУ в Шебекино мальчик

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мальчика, раненого взрывом при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Подросток потерял слишком много крови, организм не смог справиться с травмами.

16-летний мальчик получил очень серьёзные ранения, у него были повреждены магистральные сосуды. Кровопотеря была обширной – четыре литра.

«После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце, и медики дважды возвращали его к жизни. Тяжесть состояния не позволяла отправить его в Москву. Несмотря на все предпринятые врачами меры спасти его не удалось», – говорится в телеграм-канале губернатора.

11 июля украинский дрон сбросил бомбу на игровую площадку в Шебекино. На площадке сидели дети, пятеро были ранены. Два мальчика оказались в тяжелом состоянии, одного поместили в реанимацию. Позже одного мальчика отправили в Москву.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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