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Понедельник, 22 июля 2024, 11:33 мск

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В Белоруссии задержали россиянина за организацию нарколаборатории

В Белоруссии задержали 35-летнего гражданина России, который организовал в Гомеле работу подпольной нарколаборатории. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

«Сотрудники наркоконтроля Гомельщины установили и задержали 35-летнего иностранца. Он арендовал в Гомеле дом, где организовал подпольную лабораторию по производству мефедрона. Изъято оборудование, прекурсоры и 300 г психотропа», – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный – гражданин России. Он привлек к распространению запрещенных веществ двоих белорусов. Один из них перевозил наркотики, а второй делал закладки. Пособников также задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит преступникам, составляет до 20 лет лишения свободы.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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