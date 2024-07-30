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Вторник, 30 июля 2024, 13:11 мск

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Мигранты пытались попасть в Россию, спрятавшись в грузовике с дынями

Пограничники обнаружили в грузовике, перевозящем дыни, четыре нелегальных мигранта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ и пограничного управления по Саратовской и Самарской областям.

«В автомобильном пункте пропуска «Озинки» пограничниками пресечена попытка организации незаконного въезда в Российскую Федерацию группы иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Выходцы одной из центральноазиатских республик спрятались между коробками в полуприцепе грузового автомобиля. Водитель взял с них деньги и согласился незаконно перевезти через границу.

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России). Водитель стал фигурантом уголовного дела за попытку организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК России).

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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