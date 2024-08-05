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Понедельник, 5 августа 2024, 09:57 мск

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Задержан украинский агент, готовивший теракт против чиновников Запорожья

В Запорожской области задержан россиянин, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц региональной администрации. Об этом сообщило УФСБ России по региону.

По информации ведомства, местный житель через мессенджеры Telegram и Threema передавал Киеву данные о должностных лицах военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Впоследствии по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», – сказано в сообщении. УФСБ не уточняет, когда это произошло.

Дому у фигуранта изъята самодельная бомба с тротилом и гексогеном. Возбуждены уголовных дела по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (совершение теракта), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств).

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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