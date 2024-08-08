В Курской области четыре человека погибли в результате атак ВСУ

Несколько человек пострадали, четверо погибли в Курской области в результате атак украинских боевиков. Военные продолжают активные действия в Суджанском районе, рассказал врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

Власти региона организовали горячую линию для жителей, которые хотят покинуть свои дома на время ЧП. Их эвакуируют в ПВР на бронированном транспорте, уже вывезли порядка 3000 мирных жителей.

«Есть пострадавшие, есть и погибшие, четверо человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб. Мы ночью вывозим население под прикрытием противовоздушной обороны и РЭБ в пункты временного размещения в Курск», – сказал чиновник в эфире Первого канала.

По его словам, российские военные продолжают активные боевые действия в Суджанском районе. Бойцы теснят противника, и в ближайшие сутки атака ВСУ может окончательно захлебнуться.

«Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ. Уверен, в ближайшие сутки все это случится. Сейчас там активные боевые действия», – добавил Белостоцкий.

Днем 6 августа украинские боевики начали активно прорываться на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах. 7 августа власти региона объявили режим ЧС.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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