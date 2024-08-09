Система ПВО перехватила 75 дронов в семи регионах России

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 26 дронов уничтожены над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Республикой Крым, восемь – над акваторией Черного моря.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», – добавили в МО.

Ранее на территории Липецкого муниципального округа был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. «В Липецке готовы к размещению граждан еще 9 пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 человек», – сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Белгородской области в результате атаки повреждения получили жилые здания. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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