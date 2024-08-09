Семьям погибших курян выплатят по 1,5 млн рублей

Семьи погибших жителей Курской области получат финансовую помощь в размере 1,5 млн рублей, напомнила пресс-служба МЧС. Граждане, получившие средний или тяжкий вред здоровью, имеют право на получение 600 тыс. рублей.

«При ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей, для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью – 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

При частичной утрате имущества первой необходимости жители Курской области получат 75 тыс. рублей, а при полной его утрате – 150 тыс. рублей. Также жителям региона положена единовременная материальная помощь в сумме 15 тыс. рублей.

Ранее министерство сообщило, что обстановка в регионе признана ЧС федерального характера в связи с прорывом границы украинскими диверсантами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube