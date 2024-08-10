Суд арестовал элитную квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Как отмечается, общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра – квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости, как следует из открытых источников, на сегодняшний день составляет порядка 50 млн рублей.

В минувший четверг Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу Кузнецова, обвиняемого в получении взяток от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. По данным информированного источника агентства, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Предполагается, что Кузнецов будет находиться в СИЗО как минимум до 12 октября.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube