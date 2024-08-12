В Чехии из тюрьмы сбежали два кенгуру. Об этом сообщает издание UPI.
Инцидент произошел в исправительном учреждении в Йиржице, что находится к юго-востоку от Праги. Там сбежали два кенгуру, затем одно животное вернулось, а поисками второго занимаются правоохранительные органы.
Местных жителей попросили в случае обнаружения кенгуру не подходить к нему, а сразу сообщить в полицию.
Отмечается, что животных в тюрьме содержат для обучения заключенных ведению сельского хозяйства. Помимо кенгуру там есть кролики, ламы и домашняя птица.
Прага, Зоя Осколкова
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