В Чехии из тюрьмы сбежали два кенгуру

В Чехии из тюрьмы сбежали два кенгуру. Об этом сообщает издание UPI.

Инцидент произошел в исправительном учреждении в Йиржице, что находится к юго-востоку от Праги. Там сбежали два кенгуру, затем одно животное вернулось, а поисками второго занимаются правоохранительные органы.

Местных жителей попросили в случае обнаружения кенгуру не подходить к нему, а сразу сообщить в полицию.

Отмечается, что животных в тюрьме содержат для обучения заключенных ведению сельского хозяйства. Помимо кенгуру там есть кролики, ламы и домашняя птица.

Прага, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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