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Понедельник, 19 августа 2024, 17:35 мск

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В Швеции задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме

В Швеции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает телеканал TV4.

Отмечается, что задержанный говорит по-русски, при этом его гражданство не уточняется, поскольку этому делу присвоена особая конфиденциальность.

Также не разглашаются подробности совершенных подозреваемым преступлений. Известно только, что ранее он находился в розыске в России.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил, что сторона обвинения требует экстрадиции задержанного в другую страну.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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