В Швеции задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме

В Швеции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает телеканал TV4.
Отмечается, что задержанный говорит по-русски, при этом его гражданство не уточняется, поскольку этому делу присвоена особая конфиденциальность.
Также не разглашаются подробности совершенных подозреваемым преступлений. Известно только, что ранее он находился в розыске в России.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил, что сторона обвинения требует экстрадиции задержанного в другую страну.
Стокгольм, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»