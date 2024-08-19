В Швеции задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме

В Швеции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает телеканал TV4.

Отмечается, что задержанный говорит по-русски, при этом его гражданство не уточняется, поскольку этому делу присвоена особая конфиденциальность.

Также не разглашаются подробности совершенных подозреваемым преступлений. Известно только, что ранее он находился в розыске в России.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил, что сторона обвинения требует экстрадиции задержанного в другую страну.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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