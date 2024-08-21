ПВО сбила еще две украинские ракеты над Курской областью

Киевский режим вновь ударил ракетами по Курской области, но система ПВО заметила и уничтожила угрозу.

«Еще две украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», – написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Минобороны РФ также сообщило, что около 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Белгородской области.

Накануне вечером средства ПВО сбили две украинские ракеты, летевшие к объектам в Курской области, а в ночь на 21 августа – два беспилотника.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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