ПВО сбила еще две украинские ракеты над Курской областью

Киевский режим вновь ударил ракетами по Курской области, но система ПВО заметила и уничтожила угрозу.
«Еще две украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», – написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Минобороны РФ также сообщило, что около 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Белгородской области.
Накануне вечером средства ПВО сбили две украинские ракеты, летевшие к объектам в Курской области, а в ночь на 21 августа – два беспилотника.
Курск, Наталья Рязанова
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