Краснов заявил, что Запад не расследовал ЧП с «Северными потоками» по-настоящему

Западные страны фактически не проводили расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Дания, ФРГ и Швеция нарушили свои обязательства, по которым должны были найти виновным.

Причина в том, что западным странам известным все причастные и эти лица действовали по указанию западного руководства.

«Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции. В соответствии с их обязательствами они обязаны расследовать, обязаны установить виновных, но этого не происходит», – сказал Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву.

В середине августа в Германии выдали ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого считают причастным к подрыву «Северных потоков». Под подозрение в совершении диверсии попали еще два украинца. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что США узаконили терроризм на территории своих же союзников, когда дали разрешение на подрыв «Северных потоков» и попытались замять поиски виновника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube