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Пятница, 23 августа 2024, 10:02 мск

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Краснов заявил, что Запад не расследовал ЧП с «Северными потоками» по-настоящему

Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Фото из архива пресс-службы Кремля

Западные страны фактически не проводили расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Дания, ФРГ и Швеция нарушили свои обязательства, по которым должны были найти виновным.

Причина в том, что западным странам известным все причастные и эти лица действовали по указанию западного руководства.

«Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции. В соответствии с их обязательствами они обязаны расследовать, обязаны установить виновных, но этого не происходит», – сказал Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву.

В середине августа в Германии выдали ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого считают причастным к подрыву «Северных потоков». Под подозрение в совершении диверсии попали еще два украинца. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что США узаконили терроризм на территории своих же союзников, когда дали разрешение на подрыв «Северных потоков» и попытались замять поиски виновника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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