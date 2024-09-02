Жительница Курской области рассказала, что украинские боевики пытались похитить ее и односельчан. Но приказ изменился, и в транспорт стали грузить раненых боевиков.

Украинские солдаты собрали группу жителей села из приграничного района Курской области, включая раненых, и хотели вывезти на территорию Украины. Никто не объяснил людям, как они потом смогут вернуться в Россию, и смогут ли. Для своих целей боевики подогнали БТР и другую технику.

«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали технику, по их словам, БТР, чтобы погрузить нас и отвезти на Украину. Но что-то там у них поменялось, что-то по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных», – рассказала местная жительница РИА Новости.

После этого ее и других курян посадили в «расстрелянную машину» и разрешили уехать. Так люди эвакуировались из опасного района.

За минувшие сутки российские бойцы уничтожили до 360 украинских боевиков, прорвавшихся в Курскую область, и 23 единицы бронетехники. С 6 августа ВСУ лишились более 8500 человек, 80 танков и 643 единицы другой бронетехники в попытке занять регион РФ.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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