Два мирных жителя ранены при атаке дронов на Белгородщину

Один человек ранен во время атаки украинских беспилотников на Шебекино, еще один – в результате удара по селу в Белгородском районе. Обоих пострадавших отвезли в больницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино. Один ударил по парковке около магазина и повредил три автомобиля. В результате атаки второго ДПЛА ранен мужчина.
«Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», – написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор уточнил данные по утренней атаке на Белгородский район, когда в посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Оказалось, в результате взрыва женщина получила минно-взрывную травму и сотрясением головного мозга. Скорая отвезла пострадавшую в городскую больницу Белгорода.
Шебекино, Наталья Рязанова
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