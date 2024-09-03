Бастрыкин созвал срочное совещание на тему преступности среди мигрантов

Глава СКР Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами следственных управлений субъектов РФ. Оно будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.

По данным телеграм-канала «База», совещание пройдет сегодня в режиме видеоконференции. По словам источников, отчитываться перед Бастрыкиным будут руководители управлений Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Башкирии, Саратовской и Самарской областей, а также Удмуртской Республики.

Регионы должны будут доложить о работе с преступлениями, совершенными приезжими, а также о работе с задержанными по их отправке в зону СВО.

Как уже сообщал «Новый День», 23 июля Александр Бастрыкин заявил, что в 2023 году в стране более чем в три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ.

В ходе своего выступления Бастрыкин сказал: «Ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой. При некотором снижении уровня преступности мигрантов общественная опасность совершаемых ими злодеяний высока. Так, в истекшем году иностранцами совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385). Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1 787 до 6 082. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов».

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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