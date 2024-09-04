ВСУ ранили двух жителей Новой Таволжанки во время обстрела

Два мирных жителя Шебекинского городского округа пострадали во время обстрела с украинской стороны, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждены девять домов.

«Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу», – написал губернатор в телеграм-канале.

Осколками повреждены два многоквартирных дома и семь частных. В городе Шебекино на территории предприятия повреждены административное здание и склады. Осколками посечены три грузовика и один легковой автомобиль.

Кроме того, ВСУ отправили в тот же район FPV-дрон. В результате взрыва повреждено ограждение моста на участке автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка.

Минобороны РФ обеспечило дополнительные средства для противовоздушной обороны в Белгородской области по просьбе властей региона на фоне регулярных обстрелов и воздушных атак с украинской стороны.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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