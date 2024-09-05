Трое россиян стали фигурантами дела о подготовке терактов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в преступном сообществе. Фигурантами стали три гражданина РФ, действовавшие по указаниям украинских кураторов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, не позднее 12 января 2023 года представители МО Украины, Главного управления разведки, СБУ и ВСУ создали террористическое сообщество. Его членами стали лица, враждебные России и проведению СВО. Они наняли трех россиян для сбора сведений для организации терактов.

Для этого 19 января 2023 года подозреваемые отправились в Луганск, сфотографировали и записали координаты мест, где расположились российские военные, и отправили кураторам на Украину.

18 июня 2024 года один из фигурантов проделал то же с частью железнодорожного полотна, по которой поезда шли в Адлер. Но его поймали сотрудники СКР и ФСБ. Суд арестовал подозреваемого на время расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Решается вопрос об объявлении других подозреваемых в международный розыск.

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области и ее сообщник стали фигурантами дела о подготовке теракта. По версии обвинения, они отправили в тайники около 500 тыс. рублей и взрывчатку для исполнителей терактов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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