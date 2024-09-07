Воронежское село эвакуировали из-за взрывов после атаки БПЛА

Власти Воронежской области эвакуировали жителей одного села в связи со взрывами после атаки украинских беспилотников на регион. Дрон упал в Острогожском районе и вызвал пожар.

Средства РЭБ в ночь на 7 сентября обнаружили и подавили украинский беспилотник в небе над Острогожским районом. В результате падения дрона возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация.

«Предварительно, пострадавших нет. Однако жителей одного села, ближайшего к пожару, решено временно эвакуировать. Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов», – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В конце августа падение обломков сбитых беспилотников также привело к пожару около взрывоопасных объектов в Воронежской области. Но детонации не было, огонь удалось оперативно потушить.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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