Детонация после атаки БПЛА в Воронежской области замедлилась

Детонация в Острогожском районе после атаки БПЛА стала реже. Вскоре саперы смогут начать поиск и утилизацию взрывоопасных предметов, которые еще не взорвались, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Угрозы населенным пунктам нет. Продолжается тушение ландшафтного пожара. Детонация стала значительно реже. Саперы планируют вскоре приступить к работам. Пострадавших среди гражданского населения нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Несколько сотен человек вывезли из ближайших к взрывам сел. Из них несколько десятков остаются в ПВР. Часть жителей отказалась эвакуироваться.

В целях безопасности власти полностью перекрыли движение автотранспорта с 51-го по 105-й км автодороги Воронеж-Луганск.

Средства РЭБ в ночь на 7 сентября подавили украинский беспилотник, после падения которого возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, и началась детонация. Власти объявили эвакуацию ближайших сел.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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