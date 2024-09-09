Жительница Суджанского района заявила, что ВСУ сожгли ее село

Жительница Суджанского района Ирина Звягина рассказала, что украинские боевики разрушили школу в селе Ворожба и сожгли множество домов. Многим сельчанам некуда будет возвращаться, даже когда ВС РФ освободят Курскую область.

По ее словам, село эвакуировали 7 августа в большой спешке, на сборы дали не больше 10 минут.

«Мы даже не успели толком собраться, в чем были, что успели схватить – так и поехали. Поселок уже частично выгорел, возвращаться некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», – рассказала курянка РИА Новости.

Звягина работала учителем английского языка в сельской школе. Сейчас она с детьми и матерью живет в ПВР в Курске. И продолжает преподавать: для детей школьного возраста в ПВР организовали дистанционное обучение.

Группы украинских боевиков 6 августа прорвали границу РФ и напали на приграничные поселения Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ подтянули свежие силы в Курскую область. противник несет большие потери на курском направлении, и российские бойцы постепенно продвигаются вперед, вытесняя боевиков с территории РФ.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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