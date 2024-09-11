ПВО помешала ВСУ атаковать дронами центральные регионы России

Киевский режим организовал ночную атакую с помощью беспилотников на центральные регионы России. Система ПВО сбила четыре дрона, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников. Средства ПВО за ночь и ранним утром обезвредили 144 украинских дрона над девятью субъектами РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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