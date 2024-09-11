СКР расследует сход вагонов в Новом Осколе как теракт

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту схода грузового состава с рельсов под городом Новый Оскол в Белгородской области.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление», – сообщила пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК России.

Поздним вечером накануне на 697-м км перегона Новый Оскол-Волоконовка сошли с рельсов тепловоз и 11 вагонов. Машинист и помощник машиниста не пострадали.

Новый Оскол, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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