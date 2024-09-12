ВСУ создавали в Курской области аналоги «концентрационных лагерей»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали после вторжения в Курскую область аналоги «концентрационных лагерей» для мирных жителей. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

«Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», – говорится в докладе, выдержки из которого приводит ТАСС.

«В частности, в подвалы Суджанского интерната было насильно согнано от 70 до 100 мирных граждан, которых подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, незаконно прибывшими вместе с боевиками с территории Украины», – отмечается в материалах МИД.

В докладе особо обратили внимание на действия иностранных журналистов, которые умышленно искажали реальные события и создавали благоприятный медийный фона для действий ВСУ в Курской области, а также скрывали информацию о преступлениях террористического характера против мирных жителей региона со стороны украинских боевиков.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Согласно данным оперативного штаба Курской области вечер 5 сентября, в результате атак со стороны ВСУ был убит 31 человек, 236 мирных жителей получили ранения, в том числе 11 детей.

В настоящее время ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ из Курской области. Как сообщили сегодня в Министерстве обороны, за последние два дня российским военным удалось освободить десять поселков.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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