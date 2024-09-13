Мошенники расширили набор схем обмана через удаленный доступ

Мошенники активно используют три новые схемы обмана граждан для похищения средств со счетов. Россиян вынуждают установить стороннее ПО под видом приложений «Госуслуг», коммунальных компаний, рассказали в пресс-службе ВТБ.

С июля по август 2024 года на эти схемы пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа. В сентябре их продолжают фиксировать. Специалисты призвали россиян защитить свой смартфон: установить антивирусную защиту, подключить определитель номера, всегда проверять незнакомые ссылки на безопасность.

Первая часто используемая схема начинается со звонка от имени сотрудников портала «Госуслуги». Гражданина убеждают обновить свои данные через установку «специальной программы» на смартфон. На самом деле ПО дает злоумышленникам возможность удаленно управлять смартфоном, в том числе, онлайн-банком.

Второй вариант обмана – звонок якобы от компаний, предоставляющих коммунальные услуги, например, «Мосэнерго». Мошенники убеждают граждан установить приложение, которое поможет оформить заявку на замену счетчиков. Чтобы приложение заработало, граждан просят назвать код из смс. Но после этого злоумышленники могут списать деньги через онлайн-банк или оформить кредит.

В третьем варианте лже-покупатели с «Авито» просят показать товар с помощью видео в одном из мессенджеров. А потом присылают ссылку и вынуждают продавца нажать на нее. Это блокирует экран смартфона, и мошенники видят смс-код, который приходит человеку для доступа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.

Ранее прокуратура Москвы предупредила, что телефонные мошенники уговаривают граждан установить приложение под видом обновления данных в медицинской карте. После перезагрузки смартфона человек терять контроль над онлайн-банком и своим счетом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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