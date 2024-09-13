Украинские боевики использовали снаряды с неизвестным газом во время атаки на Курскую область. Газ был ядовитым: от него погибли животные и домашний скот, рассказали жительницы Глушковского района.

Одна сельчанка сказала, что после некоторых взрывов поднимался странный не то дым, не то пар и разносился неприятный запах. Другая женщина добавила, что после таких взрывов людям тоже было плохо.

«Снаряды какие-то были, видимо, с газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», – рассказала очевидица РИА Новости.

По данным военных, киевский режим более 400 раз применял токсичные химикаты в ходе СВО. Объемы ввоза на Украину химических реагентов и средств защиты показывают, что Киев готовит новые провокации и атаки с химическим оружием.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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