Киевский режим более 400 раз применял токсичные химикаты в ходе СВО, включая химсредства борьбы с беспорядками американского производства. Объемы ввоза на Украину химических реагентов и средств защиты показывают, что Киев готовит новые провокации и атаки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Российские военные зафиксировали более 400 случаев применения токсичных химикатов, в том числе списочных соединений Би-Зет, синильной кислоты, хлорциана, химсредств борьбы с беспорядками американского производства.

Также в районе Авдеевки нашли лабораторию с химическим оборудованием. Там взяли пробы, которые однозначно показали, что в лаборатории производили до 3 кг отравляющих веществ в сутки. Это более 40 тыс. летальных ингаляционных доз для человека.

«Киевский режим при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Материалы о доказанных случаях были переданы в Техсекретариат ОЗХО, внятной реакции со стороны организации не последовало. Это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью контролируется США», – сказал генерал во время брифинга.

Объемы и список ввозимых на Украину химикатов показывают, что киевский режим готовится вновь использовать токсичное оружие против россиян. В августе 2024 года в одном из схронов ВСУ нашли смесь на основе нитрата таллия, который поражает центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт и используется диверсантами. Там же нашли тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в список 3 КЗХО.

Кириллов предупредил, что Киев может использовать подобные химикаты для организации провокаций или покушений на чиновников в новых российских регионах. К тому же, украинских боевиков тренируют работать с химическими боеприпасами для артиллерийских систем западного производства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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