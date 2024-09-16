«Билайн» предупредил о схеме обмана со сменой тарифа

Мошенники используют новый предлог для обмана россиян: переход на более выгодный тариф. После оплаты мнимые сотрудники оператора пропадают вместе с деньгами, рассказали в «Билайне».

«Участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», – приводит сообщение РИА Новости.

Общение проходит по телефону или в чатах мессенджеров, например, телеграма. Абоненты признались, что купились на предложение скидки в 50%, которая должна была каждые два месяца автоматически продлеваться. Для «гарантии подключения» граждан просят перевести деньги сразу за два месяца на специальный счет. После перевода денег обещанный тариф так и не подключают, а чат оказывается заблокирован.

В «Билайне» призвали граждан не верить сторонним звонкам, а всю информацию проверять на официальном сайте или в личном кабинете. И никогда не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее мошенники звонили россиянам якобы от имени мобильных операторов для получения доступа к личным данным россиян. Они сообщали, что из-за сбоя в системе пропала часть данных абонентов, и просили повторно предоставить информацию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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