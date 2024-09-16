Курские власти эвакуируют жителей Рыльского и Хомутовского районов

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил эвакуацию еще нескольких поселений в регионе в связи с риском для безопасности мирных граждан. Границы потенциально опасной территории расширили до 15-километровой зоны от границы с Украиной.

«Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Смирнов отметил, что решение принято на основании оперативной информации. Он призвал попавших по эвакуацию курян с пониманием отнестись к ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.

По данным МЧС, более 1 300 курян выехали из приграничных районов за прошедшую неделю. В 29 регионах страны развернуты 207 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Курской области. Там уже находятся более 10 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. детей.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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