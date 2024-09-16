Увеличилось число пострадавших после обстрела Сватово в ЛНР

Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко уточнила количество пострадавших в результате обстрела центра города Сватово. По ее данным, в больницах в результате обстрела ВСУ находятся 11 человек

«В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы 6 мужчин, 4 женщины и 13-летняя девочка», – уточнила Пащенко, слова которой приводит пресс-служба правительства ЛНР.

Министр также уточнила, что трое пострадавших отправлены на лечение в Старобельскую городскую больницу, остальные находятся в местной центральной городской больнице.

Луганск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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