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Понедельник, 16 сентября 2024, 18:18 мск

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Увеличилось число пострадавших после обстрела Сватово в ЛНР

Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко уточнила количество пострадавших в результате обстрела центра города Сватово. По ее данным, в больницах в результате обстрела ВСУ находятся 11 человек

«В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы 6 мужчин, 4 женщины и 13-летняя девочка», – уточнила Пащенко, слова которой приводит пресс-служба правительства ЛНР.

Министр также уточнила, что трое пострадавших отправлены на лечение в Старобельскую городскую больницу, остальные находятся в местной центральной городской больнице.

Луганск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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