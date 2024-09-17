Гладков рассказал о состоянии раненых при обстреле Белгорода

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода с украинской стороны увеличилось до 10 человек. Пяти понадобилось лечение в стационаре, двух человек поместили в реанимацию.

«Вчера пострадали 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека в реанимации. Особую тревогу вызывает состояние одной женщины, она получила ранения обоих ног и руки», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.

Накануне утром ВСУ обстреляли Белгород. Изначально сообщалось о восьми пострадавших. Одна женщина находилась в крайне тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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